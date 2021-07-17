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Александра Лукашенко срочно эвакуировали из Витебска – он потерял сознание на концерте

Александра Лукашенко срочно эвакуировали из Витебска – он потерял сознание на концерте

Александр Лукашенко. Фото lenta.ru Лидия ГубинаИз Витебска, где сейчас проходит очередной, юбилейный фестиваль “Славянский базар” пришли тревожные вести.

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