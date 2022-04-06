Хавбек «Атлетико» Кондогбиа: «Сделаем все возможное, чтобы пройти «Сити» перед нашими болельщиками»

Жоффре Кондогбиа прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1). Хавбек «Атлетико» высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

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