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Frank Media

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Избиратели в Москве сообщают о сбое при выдаче бюллетеней

В Москве избиратели столкнулись с трудностями при получении бумажных бюллетеней — как объясняют члены комиссий, это связано со сбоем электронной системы, сообщил собеседник Frank Media.

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