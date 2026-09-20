Избиратели в Москве сообщают о сбое при выдаче бюллетеней

В Москве избиратели столкнулись с трудностями при получении бумажных бюллетеней — как объясняют члены комиссий, это связано со сбоем электронной системы, сообщил собеседник Frank Media.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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смешно до слез, раньше на выборах, вдруг света не было, успевали в урну сброс делать а сейчас все интернет завис и пошла электронка, как надо элочки циковской.😀