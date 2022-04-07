Опрос показал, что большинству россиян сбережений хватит на три месяца

Как сообщает fedpress.ru, об этом говорят результаты исследования, которое проводила компания. К началу марта финансовую «подушку безопасности» успели накопить 56 процентов жителей страны, причем у 46 процентов она состояла только из рублей.
Как сообщает fedpress.ru, об этом говорят результаты исследования, которое проводила компания. К началу марта финансовую «подушку безопасности» успели накопить 56 процентов жителей страны, причем у 46 процентов она состояла только из рублей.
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