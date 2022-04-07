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Опрос показал, что большинству россиян сбережений хватит на три месяца

Опрос показал, что большинству россиян сбережений хватит на три месяца

Как сообщает fedpress.ru, об этом говорят результаты исследования, которое проводила компания. К началу марта финансовую «подушку безопасности» успели накопить 56 процентов жителей страны, причем у 46 процентов она состояла только из рублей.

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