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Аргументы и Факты

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Эксперт Карапетьянц объяснил, как распознать «черного» заводчика собак

Эксперт Карапетьянц объяснил, как распознать «черного» заводчика собак

Приобретение щенков без официальных документов лишает покупателей любых гарантий относительно породы, здоровья и рабочих качеств животного.

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