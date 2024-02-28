Рецепт вкусной сыровяленой колбасы

Ингредиенты фарш (свино-говяжий) – 1 кг красное сухое вино – 50 мл коньяк – 5-6 г соль (обычная) – 12-13 г нитритная соль – 12-13 г черный перец горошком – 2 г черный перец молотый – 1 г розмарин (перетертый) – 0,5 г порошок чеснока – 1 г кукурузная крупа (полента) – сколько «возьмет» Рецепт приготовления В фарш добавить 2 г черного перца цельным горошком и чесночный порошок (или 2-3 зубчика измельченного чеснока) В ступке перетереть 1 г черного перца и розмарин (если есть можжевеловые ягоды (0,5 г), измельчите и их), а затем добавить в фарш Добавить в фарш соль (и обычную, и нитритную), вино и коньяк Тщательно вымесить фарш Разделить фарш на несколько частей (примерно по 300-350 г каждая) – удобно это делать с помощью пиалки Из каждой части фарша сформировать колобок (круглую заготовку) Каждую заготовку обвалять в кукурузной крупе Получившиеся заготовки выложить на деревянную доску и отправить на созревание: первый этап – убрать на 3 недели в холодильник (4-5 градусов), при этом каждый день переворачивать второй этап – обернуть марлей и вывесить в сухое, хорошо вентилируемое и прохладное (9-10 градусов) место на 1-3 месяца Готовой питина считается, если потеря веса составит не менее 30% Кушать подано! .