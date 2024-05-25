Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга снять некоторые ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ связано с помешательством на почве желания навредить России, не задумываясь о последствиях соответствующих шагов для Запада.
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