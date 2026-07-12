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Развод ради рейтингов и гонораров: что стоит за громким расставанием 62-летней Азизы с молодым супругом

Развод ради рейтингов и гонораров: что стоит за громким расставанием 62-летней Азизы с молодым супругом

Объявление 62-летней певицы Азизы о разводе с молодым супругом Алессандро Лортэ, прозвучавшее в эфире популярного телешоу, вызвало бурное обсуждение в светских кругах.

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