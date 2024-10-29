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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пэйтон Притчард повторил клубный рекорд «Бостона» по точным 3-очковым со скамейки – 8 в матче с «Милуоки»

В матче с «Милуоки» (119:108) защитник реализовал 8 из 12 из-за дуги, набрав 28 очков. Ранее подобный результат покорился Эдди Хаузу.

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