Как "Движению первых" не превратиться в совковую пионЭрию

И я был в пионерах и согласен с автором.Ничего живого там к 70-м годам уже не было.

Надо было коммуняк заковать в кандалы еще в 90-е годы. Вся зараза от них, это как сифилис.

Людмила Волгина

В школах после 2-4 класса принимали в пионеры. Я и мои дети были пионерами и комсомольцами. Мы гордились пионерским галстуком. В школах были пионер вожатые. Походы и т.д. Не надо хаить то. о чем нынешнее поколение не имеет понятие. Комсомол - не каждого принимали. В школе было единство и уважение к учителям и между учениками. Все ушло .