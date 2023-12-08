Третьего дня, как раз перед своей поездкой на Восток, Верховный встречался с пионерами, то есть пардон, поучаствовал в заседании наблюдательного совета "Движения первых" (шо ж они их пионерами назвать постеснялись, а?).
Как "Движению первых" не превратиться в совковую пионЭрию
Комментарии
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Александр
И я был в пионерах и согласен с автором.Ничего живого там к 70-м годам уже не было.
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58 мин.
ГМ
Георгий Михалев
Надо было коммуняк заковать в кандалы еще в 90-е годы. Вся зараза от них, это как сифилис.
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12 мин.
Людмила Волгина
В школах после 2-4 класса принимали в пионеры. Я и мои дети были пионерами и комсомольцами. Мы гордились пионерским галстуком. В школах были пионер вожатые. Походы и т.д. Не надо хаить то. о чем нынешнее поколение не имеет понятие. Комсомол - не каждого принимали. В школе было единство и уважение к учителям и между учениками. Все ушло .
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2 мин.
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