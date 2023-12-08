Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Людмила Волгина
    В школах  после  2-4  класса  принимали в пионеры.  Я и мои дети  были пионерами и  комсомольцами.  Мы гордились  пио...Как "Движению пер...
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Как "Движению первых" не превратиться в совковую пионЭрию

Как "Движению первых" не превратиться в совковую пионЭрию

Третьего        дня,  как  раз  перед  своей  поездкой  на  Восток,   Верховный   встречался   с  пионерами, то  есть   пардон,  поучаствовал  в  заседании   наблюдательного  совета    "Движения  первых"  (шо  ж  они  их    пионерами  назвать      постеснялись,  а?).

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Комментарии
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Александр
И я был в пионерах и согласен с автором.Ничего живого там к 70-м годам уже не было.
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58 мин.
ГМ
Георгий Михалев
Надо было коммуняк заковать в кандалы еще в 90-е годы. Вся зараза от них, это как сифилис.
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12 мин.
Людмила Волгина
В школах  после  2-4  класса  принимали в пионеры.  Я и мои дети  были пионерами и  комсомольцами.  Мы гордились  пионерским  галстуком. В школах были пионер вожатые.  Походы  и т.д.  Не надо  хаить то. о чем нынешнее поколение не имеет понятие.  Комсомол - не каждого  принимали. В школе было  единство  и уважение  к учителям  и  между  учениками. Все   ушло .
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2 мин.

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