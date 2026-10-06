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Пункт-А

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За дорожную смерть двух грудных детей астраханскому водителю дали 4,5 года

За дорожную смерть двух грудных детей астраханскому водителю дали 4,5 года

Он свою вину не признал и извинения не принес. В Харабалинском районе завершился процесс над 24-летним местным водителем, обвиненным в смерти двух детей.

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