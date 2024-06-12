Как сделать «удачный» маникюр по знаку зодиака, какая форма ногтей вам подходит Алёна Юрьева Когда фантазия в выборе маникюра иссякает, почему бы не обратиться к звездам за вдохновением? Гороскоп может не только подсказать подходящий дизайн, но и помочь выбрать идеальную форму ногтей для каждого знака зодиака.