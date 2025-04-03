Острый дефицит: в России возникла нехватка льготных лекарств от рассеянного склероза

В восьми регионах России возникла нехватка льготных лекарств от рассеянного склероза. Как рассказали «Известиям» в общероссийской общественной организации инвалидов, страдающих от этого заболевания, дефицит наблюдают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Хакасии, Ульяновской, Тюменской и Ростовской областях.
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