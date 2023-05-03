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Глава Крыма Аксенов: задержанные ФСБ агенты Украины взрывали пути в Бахчисарайском районе

Глава Крыма Аксенов: задержанные ФСБ агенты Украины взрывали пути в Бахчисарайском районе

Задержанные за подготовку терактов и покушений на руководство Крыма диверсанты работали на украинские спецслужбы и участвовали в подрывах железнодорожных путей в Бахчисарайском районе, заявил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

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