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Новости ТМ

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В свердловском главке МВД подвели итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

В свердловском главке МВД подвели итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

В ГУ МВД России по Свердловской области подведены итоги регионального этапа конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

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