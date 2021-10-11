«Мы теряем поколение». Общественники со всей России поддержали инициативу о запрете деструктивного контента в интернете и СМИ, втягивающего детей в половые извращения, феминизм и т.п.

Родительские, ветеранские и патриотические организации, общественники и эксперты со всей России провели экстренную научно-практическую онлайн-конференцию «Деструктивный контент в интернете и СМИ в контексте Стратегии национальной безопасности».
Родительские, ветеранские и патриотические организации, общественники и эксперты со всей России провели экстренную научно-практическую онлайн-конференцию «Деструктивный контент в интернете и СМИ в контексте Стратегии национальной безопасности».
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