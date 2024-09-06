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“14 друзей Оушена” с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом может снять режиссер “На ...

“14 друзей Оушена” с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом может снять режиссер “На ...

“14 друзей Оушена” с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом может снять режиссер “На Западном фронте без перемен”Согласно инсайдерским разведданным Deadline, работа над фильмом “14 друзей Оушена” набирает обороты, и продюсеры уже даже присмотрели потенциального режиссера.

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