“14 друзей Оушена” с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом может снять режиссер “На Западном фронте без перемен”Согласно инсайдерским разведданным Deadline, работа над фильмом “14 друзей Оушена” набирает обороты, и продюсеры уже даже присмотрели потенциального режиссера.