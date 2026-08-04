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Аргументы недели

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«Укротительница Строптивого» вернулась к своим корням

«Укротительница Строптивого» вернулась к своим корням

Итальянская актриса Орнелла Мути и её дочь – певица Найке Ривелли подали заявление на получение российского гражданства.

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