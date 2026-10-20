Россия и КНДР намерены продолжать совместную работу в сфере образования. Об этом договорились министр просвещения России Сергей Кравцов и министр образования КНДР Ли Ен Чхоль на встрече в Пхеньянском дворце съездов.
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