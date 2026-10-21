Законодательное Собрание Иркутской области в первом чтении приняло законопроект, который обновит областной закон о господдержке туризма: документ, внесённый губернатором Игорем Кобзевым, закрепит приоритетные направления отрасли, разграничит полномочия органов власти, урегулирует аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков и создаст правовую базу для единого туристского портала региона.