Законодательное Собрание Иркутской области в первом чтении приняло законопроект, который обновит областной закон о господдержке туризма: документ, внесённый губернатором Игорем Кобзевым, закрепит приоритетные направления отрасли, разграничит полномочия органов власти, урегулирует аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков и создаст правовую базу для единого туристского портала региона.
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