Авиакомпании, входящие в группу "Аэрофлот", подвели итоги внутренних перевозок за летний период. Сочи оказался одним из наиболее популярных направлений, как сообщается на официальном сайте компании.
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Авиакомпании, входящие в группу "Аэрофлот", подвели итоги внутренних перевозок за летний период. Сочи оказался одним из наиболее популярных направлений, как сообщается на официальном сайте компании.