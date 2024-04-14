Ирина Алкнис на линии.В этом году на День космонавтики страна сделала себе просто замечательный подарок.
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