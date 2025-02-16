Индийский школьник установил шесть мировых рекордов по устному счету за день

Аарян Шукла / © Guinness World Records Всего за день Шукла установил шесть мировых рекордов: сложил 100 четырехзначных чисел за 30,9 секунды; сложил 200 четырехзначных за одну минуту 9,68 секунды; сложил 50 пятизначных за 18,71 секунды; разделил 20-значное число на 10-значное за пять минут 42 секунды; умножил два пятизначных числа за 51,69 секунды; два восьмизначных числа за две минуты 35,41 секунды.