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Индийский школьник установил шесть мировых рекордов по устному счету за день

Индийский школьник установил шесть мировых рекордов по устному счету за день

Аарян Шукла / © Guinness World Records Всего за день Шукла установил шесть мировых рекордов: сложил 100 четырехзначных чисел за 30,9 секунды; сложил 200 четырехзначных за одну минуту 9,68 секунды; сложил 50 пятизначных за 18,71 секунды; разделил 20-значное число на 10-значное за пять минут 42 секунды; умножил два пятизначных числа за 51,69 секунды; два восьмизначных числа за две минуты 35,41 секунды.

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