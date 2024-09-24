Horo.ru & Ignio.com: Овен. Ежедневный бизнес-гороскоп за 27 сентября 2024 года

Сегодня вам стоит как можно больше времени провести с семьей. Постарайтесь свести время, проведенное на рабочем месте, к необходимому минимуму и при первой же возможности покидайте насиженное офисное местечко.
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