США концентрируют вооружения у границ Украины

Специальная военная операция продолжается: главное за 13–19 апреля. Иранская атака на Израиль в ночь на 14 апреля, а точнее помощь США, Великобритании и Франции в ее отражении, вызвала неожиданную реакцию в Киеве.
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