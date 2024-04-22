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AP: Израиль обещает бить по ХАМАС в Газе, а гибнут дети

AP: Израиль обещает бить по ХАМАС в Газе, а гибнут дети

За последние сутки от ударов ЦАХАЛ погибли 22 мирных жителя, включая 18 детей. Жертвами ударов военными Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа за последние сутки воскресенье стали не менее 22 мирных жителей, 18 из них — дети.

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Виктор Александров
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