В Орловской области предприятия поддержали Чемпионат «Профессионалы-2025»

С 19 по 21 февраля 2025 года на базе ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева» прошел Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2025» по компетенции «Электромонтаж».