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Орловские новости

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В Орловской области предприятия поддержали Чемпионат «Профессионалы-2025»

В Орловской области предприятия поддержали Чемпионат «Профессионалы-2025»

С 19 по 21 февраля 2025 года на базе ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева» прошел Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2025» по компетенции «Электромонтаж».

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