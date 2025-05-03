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Мода и Шоу-бизнес

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Донжуаны в кино, а в жизни примерные семьянины: эти звездные красавцы много лет любят одну женщину

Донжуаны в кино, а в жизни примерные семьянины: эти звездные красавцы много лет любят одну женщину

На экране они страстные донжуаны, а в жизни — образцы семейной верности! Антон Хабаров, Даниил Страхов, Роман Курцын, Дмитрий Миллер, Станислав Бондаренко… Как порядочные мужчины перевоплощаются в активных сердцеедов? Андрей Чернышов За Андреем Чернышовым закрепилось амплуа героя-любовника, как в кино, так и в жизни.

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