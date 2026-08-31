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Татар-информ

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Когогин дал старт строительству завода автокомпонентов для «КАМАЗов» в Саратове

Когогин дал старт строительству завода автокомпонентов для «КАМАЗов» в Саратове

Фото: пресс-служба КАМАЗа Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин принял участие в запуске строительства цифрового завода по производству раздаточных коробок для грузовых автомобилей.

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