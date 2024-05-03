«Газпром» впервые за четверть века получил годовой убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Суд продлил арест одному из начальников Роспотребнадзора в ХМАО, который проходит фигурантом дела о взяточничестве
- Бастрыкин поручил руководителю СКР по ХМАО возобновить закрытое им дело о халатности, возбужденное из-за нерасселения аварийного дома
- Власти ХМАО снова засекретили участников конкурса на пост главы Нефтеюганска
Свежие комментарии