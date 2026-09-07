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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хаас» не интересуется Цунодой (Томас Махер)

Журналист Planet F1 Томас Махер опроверг информацию об интересе команды «Хаас» к Юки Цуноде , который вернулся в чемпионат и провел за « Рейсинг Буллз » две последних гонки.

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