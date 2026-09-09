Эксперт по сертификации Тюльпин: iPhone 18 получит новый процессор

Новый iPhone 18, по сравнению с предшественником, сохранит диагональ экрана 6,3 дюйма и частоту обновления 120 герц, но Apple может улучшить яркость и энергоэффективность панели.
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