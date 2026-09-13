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12-летняя дочь Тимати Алиса Юнусова опубликовала видео с букетом розовых роз

12-летняя Алиса Юнусова, старшая дочь рэпера и предпринимателя Тимати, опубликовала в своем аккаунте TikTok видео, на котором она позирует с большим букетом розовых роз под песню «Знак» исполнителей Доры и рэпера Toxis.

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