12-летняя дочь Тимати Алиса Юнусова опубликовала видео с букетом розовых роз

12-летняя Алиса Юнусова, старшая дочь рэпера и предпринимателя Тимати, опубликовала в своем аккаунте TikTok видео, на котором она позирует с большим букетом розовых роз под песню «Знак» исполнителей Доры и рэпера Toxis.