Участник группы Pussy Riot Верзилов поддерживал лидеров недружественных стран

Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов* (признан в РФ иностранным агентом), заочно осужденный за распространение заведомо ложной информации о российской армии, поддерживал лидеров и высших лиц недружественных стран: Украины, Литвы и Латвии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии