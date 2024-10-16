Политика как он...
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Политика как она есть

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Участник группы Pussy Riot Верзилов поддерживал лидеров недружественных стран

Участник группы Pussy Riot Верзилов поддерживал лидеров недружественных стран

Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов* (признан в РФ иностранным агентом), заочно осужденный за распространение заведомо ложной информации о российской армии, поддерживал лидеров и высших лиц недружественных стран: Украины, Литвы и Латвии.

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