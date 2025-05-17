Татарстан планирует открыть представительство в Индии в ближайшие два месяца

Татарстан планирует открыть представительство в Индии в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на XVI международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», передает ТАСС.
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