В Иркутской области в результате межведомственного взаимодействия Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и транспортной прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой...

Противоправная деятельность злоумышленников осуществлялась на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области.

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