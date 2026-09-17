Фетисов: ISU не боится конкуренции, а просто издевается над нами

Фото: fhr.ru Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал отказ Международного союза конькобежцев (ISU) выдать нейтральный статус отдельным российским фигуристам.
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