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Татар-информ

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Фетисов: ISU не боится конкуренции, а просто издевается над нами

Фетисов: ISU не боится конкуренции, а просто издевается над нами

Фото: fhr.ru Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал отказ Международного союза конькобежцев (ISU) выдать нейтральный статус отдельным российским фигуристам.

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