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В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела о серии хищений денежных средств у абонентов сотовой связи

44-летний житель Хабаровского края, представляясь сотрудником компании оператора сотовой связи, звонил жителям различных регионов страны, которым сообщал ложную информацию о повышении платы по их тарифу, а также о возможности оформления возврата денежных средств за неиспользованные подключенные услуги.

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