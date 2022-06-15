В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела о серии хищений денежных средств у абонентов сотовой связи

44-летний житель Хабаровского края, представляясь сотрудником компании оператора сотовой связи, звонил жителям различных регионов страны, которым сообщал ложную информацию о повышении платы по их тарифу, а также о возможности оформления возврата денежных средств за неиспользованные подключенные услуги.
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