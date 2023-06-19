Монументальное полотно подарил Удмуртии выпускник Академии художеств имени Репина

Ижевск. Удмуртия. В Доме дружбы народов представили дипломную работу выпускника Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и преподавателя кафедры декоративно-прикладного искусства и народных помыслов УдГУ Игната Игоревича Потина.
Ижевск. Удмуртия. В Доме дружбы народов представили дипломную работу выпускника Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и преподавателя кафедры декоративно-прикладного искусства и народных помыслов УдГУ Игната Игоревича Потина.
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