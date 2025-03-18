Глава IIHF ответил на вопрос, когда встретится с новым президентом МОК по вопросу допуска россиян на Олимпиаду

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф ответил на вопрос, когда встретится с новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска россиян на Олимпиаду.
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