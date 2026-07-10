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За рулем

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Новая недорогая семейная Хонда появилась на российском рынке с приятной ценой

Новая недорогая семейная Хонда появилась на российском рынке с приятной ценой

Honda Stepwgn – очередная модель из Японии, которая добралась до России через параллельный импорт. Этот семиместный минивэн привлекает внимание не только вместительностью, но и ценой: на классифайдах самую простую версию можно найти за 1 600 000 рублей.

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