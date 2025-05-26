В Нальчике продолжаются проверки о постановке на воинский учет бывших мигрантов, получивших российское гражданство, сообщает военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.
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