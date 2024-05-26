В ЕС разъяснили санкции против российских СМИ

Еврокомиссия признала расплывчатость формулировок санкций против российских СМИ Формулировки новых санкций Европейского союза (ЕС) против российских СМИ являются расплывчатыми, что позволяет каждой стране-члену объединения трактовать их по-своему.
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