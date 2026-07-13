Закон, направленный на дополнительную защиту граждан от кибермошенников

Принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации пакет законодательных изменений, направленных на совершенствование механизмов противодействия кибермошенничеству, формирует новую модель распределения ответственности между гражданами, финансовыми организациями и операторами связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии