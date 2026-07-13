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Закон, направленный на дополнительную защиту граждан от кибермошенников

Принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации пакет законодательных изменений, направленных на совершенствование механизмов противодействия кибермошенничеству, формирует новую модель распределения ответственности между гражданами, финансовыми организациями и операторами связи.

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