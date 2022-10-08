Не только о футболе

861 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей озеров
    дофига необязательных голов пропускаем,сами себе привозим,тут и Каррера не поможет...нужно в головах разруху исправля...Обзор двенадцатог...
  • Лена Мисько
    В версии от Whoscored 2 спартаковца в сборной тура. И это естественно авторы дубля Промес и Соболев.Обзор двенадцатог...
  • Лена Мисько
    надо Карреру звать на помощь, он защиту наладит... пропускаем дофига ((Обзор двенадцатог...

ЭСК поддержала Мешкова, Хачанов проиграл Джоковичу, 15 побед СКА, Месси может вернуться в «Барсу», старт сезона НХЛ, «Химки» идут на дно и другие новости

ЭСК поддержала Мешкова, Хачанов проиграл Джоковичу, 15 побед СКА, Месси может вернуться в «Барсу», старт сезона НХЛ, «Химки» идут на дно и другие новости

Доброе утро! Влетаем в выходные с нашим дайджестом🤟🏻 1. Все решения арбитра Виталия Мешкова в матче «Спартак» – «Зенит» были правильными.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх