ЭСК поддержала Мешкова, Хачанов проиграл Джоковичу, 15 побед СКА, Месси может вернуться в «Барсу», старт сезона НХЛ, «Химки» идут на дно и другие новости

Доброе утро! Влетаем в выходные с нашим дайджестом🤟🏻 1. Все решения арбитра Виталия Мешкова в матче «Спартак» – «Зенит» были правильными.
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