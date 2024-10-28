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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камавинга – Винисиусу после «Золотого мяча» Родри: «Футбольная политика. Ты лучший игрок в мире, и ни одна награда не сможет оспорить это»

Приз достался полузащитнику «Манчестер Сити» Родри. Вингер «Реала» Винисиус стал вторым. «ФУТБОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ❌.

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