Комары заразили жителей ХМАО особоопасной инфекцией

В Ханты-Мансийске зарегистрированы случаи заражения туляремией, переносящейся комарами. Эта инфекция входит в группу особоопасных и несет угрозу для жизни, сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии