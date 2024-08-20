Инна Святенко дала старт знаменитой «Марьинской гонке» в Парке 850-летия Москвы

В парке есть все возможности для занятий спортом и физкультурой Депутат Мосгордумы, сенаторы Инна Святенко посетила «Марьинскую гонку», которая состоялась в биатлонно-лыжном комплексе в парке 850-летия Москвы, где дала старт соревнованиям.