Западный Берег и Газа: По меньшей мере восемь человек были убиты и еще 22 получили ранения в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Нусейрат в мухафазе Дейр-эль-Балах, в центре сектора Газа, 17 июля.
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