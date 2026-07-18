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Контрафронт

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Западный Берег и Газа: По меньшей мере восемь человек были убиты и еще 22 получили ранения в...

Западный Берег и Газа: По меньшей мере восемь человек были убиты и еще 22 получили ранения в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Нусейрат в мухафазе Дейр-эль-Балах, в центре сектора Газа, 17 июля.

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