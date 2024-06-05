Назван психологический фактор, мешающий похудеть

Психолог Михаил Хорс рассказал о секретах похудения Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс дал советы желающим похудеть, отметив, что ключ к успеху – в принятии своего тела и освобождении от негативных эмоций, связанных с лишним весом.